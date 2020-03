Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

In den USA ist erstmals eine mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Person gestorben. Die Gesundheitsbehörde im US-Bundesstaat Washington bestätigte den Todesfall am Samstag. US-Präsident Donald Trump sagte bei der Pressekonferenz im Weißen Haus, es habe sich um eine Frau im US-Bundesstaat Washington gehandelt. Ihr Alter gab Trump mit Ende 50 an. Gesundheitsminister Alex Azar sagte: „Das Risiko bleibt gering. Aber das kann sich schnell ändern.“ Azar fügte hinzu: „Wir werden mehr Fälle sehen.“ Die USA raten mittlerweile von Reisen in bestimmte Regionen von Italien und Südkorea ab. Ausländer, die in jüngster Vergangenheit im Iran und in China waren, dürfen nicht mehr in die Vereinigten Staaten.