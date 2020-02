Harry will nur mit Vornamen angesprochen werden

Letzte Auftritte als Royal

Prinz Harry war am Dienstag für seine letzten Auftritte als Royal von Kanada nach Großbritannien zurückgekehrt. Harry war selbst in der Vergangenheit wegen Flügen im Privatjet in die Kritik geraten. Er hatte sich jedoch damit verteidigt, er habe in der Vergangenheit in „99 Prozent der Fälle“ Linienflüge genutzt, müsse mit seiner neugegründeten Familie aber manchmal „in Sicherheit“ reisen. In Edinburgh traf der Prinz per Zug ein, nachdem er den Atlantik von seinem neuen westkanadischen Zuhause aus in einer Linienmaschine überquert hatte.