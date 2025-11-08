Prinzessin Beatrice übernimmt neue Pflichten

Die Aberkennung des Prinzentitels ihres Vaters Andrew Mountbatten Windsor hat keine Auswirkungen auf seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35). Dass die beiden geliebte gerne gesehen Mitglieder der Königsfamilie bleiben, wurde jetzt bewiesen. Prinzessin Beatrice ist mit einer neuen königlichen Rolle betraut worden.
Am Freitag wurde sie zur stellvertretenden Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Outward Bound Trunst ernannt. Unterstützt wird Beatrice von ihrem Onkel Prinz Edward (60). Der jüngste Bruder von König Charles III. wird neuer royaler Schirmherr der Organisation – und führt damit eine Familientradition fort: Schon Prinz Philip, Edwards Vater und Beatrices Großvater, war viele Jahre Patron des Outward Bound Trust, der Kindern durch Naturerlebnisse hilft, sich positiv zu entwickeln. Bis 2019 hatte Beatrice Vater Andrew die Rolle inne.
Beatrice’ Ernennung markiert für die Organisation ein „neues Kapitel“. Die Tochter des in Ungnade gefallenen Mountbatten Windsors ist seit Jahren für die Charity aktiv und hat sich dort durch „persönliches Engagement und Leidenschaft für die Entwicklung junger Menschen“ hervorgetan.
Ziel der Stiftung: Jugendliche stärken, Selbstvertrauen aufbauen – und ihnen helfen, über sich hinauszuwachsen.
Andrew Titel aberkannt
Ihr Vater Prinz Andrew bleibt in der Mitteilung unerwähnt – kein Zufall. Der 65-Jährige steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik. Die Amerikanerin Virginia Giuffre hatte Andrew beschuldigt, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Um einen Gerichtsprozess zu vermeiden, soll Andrew laut britischen Medien mehrere Millionen Pfund an Giuffre gezahlt haben.
Seit 2019 hat Andrew keine offiziellen Aufgaben mehr im Königshaus. Im Oktober entzog König Charles ihm offiziell den Prinzentitel und machte ihn zu einem Bürgerlichen, der auch kein Anrecht auf ein vom Crown Estate finanziertes Wohnhaus mehr hat und seinen bisherigen Wohnsitz Royal Lodge verlassen muss.
Beatrice will nach vorne blicken
Beatrice hingegen konzentriert sich auf ihre Aufgaben und versucht, den Familiennamen wieder ins rechte Licht zu rücken. Ihre neue Rolle beim Outward Bound Trust gilt als Schritt in die Zukunft – weg vom Skandal, hin zu engagierter, bodenständiger Royal-Arbeit.
