Prinzessin Beatrice übernimmt neue Pflichten

Am Freitag wurde sie zur stellvertretenden Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Outward Bound Trunst ernannt. Unterstützt wird Beatrice von ihrem Onkel Prinz Edward (60). Der jüngste Bruder von König Charles III. wird neuer royaler Schirmherr der Organisation – und führt damit eine Familientradition fort: Schon Prinz Philip, Edwards Vater und Beatrices Großvater, war viele Jahre Patron des Outward Bound Trust, der Kindern durch Naturerlebnisse hilft, sich positiv zu entwickeln. Bis 2019 hatte Beatrice Vater Andrew die Rolle inne.