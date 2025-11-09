„Meister! Das sind wir dem Verein schuldig“

Mit Ex-Trainer Robert Klauß und dem Ex-Geschäftsführer Marcus Knipping sind zwei Personalentscheidungen nicht nachhaltig aufgegangen - wie überzeugt sind Sie von Trainer Peter Stöger?

Zu 100 Prozent, er genießt unser volles Vertrauen. Es gab auch nach den fünf Niederlagen keine Diskussion. Es lässt ihn natürlich auch nicht kalt, wenn es nicht läuft. Aber er hat eine gewisse Ruhe, die Erfahrung – sein undogmatischer Zugang, Dinge zu ändern, ist für unsere Entwicklung richtig und wichtig.