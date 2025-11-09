Christkindlmarkt am Rathausplatz feiert 50 Jahre

Blockiert hat den Platz aber – wie auch so vieles in Wien – vor allem die Bürokratie: Noch bis in die späten 1980er war er als Verkehrsfläche gewidmet. Jede Veranstaltung dort war rechtlich gesehen ein genehmigungspflichtiges Straßenfest. Die Wende brachte die Befreiung vom Autoverkehr, wenn auch bis heute nur in der Sparvariante: Die Pläne aus dem Jahr 1978 sehen zusätzlich zum autofreien Platz auch eine Fußgängerzone rund um das ganze Rathaus vor.