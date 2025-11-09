Verstappen gibt auf: „Die WM kann ich vergessen!“

Der Red-Bull-Star blieb bereits in der ersten Quali-Phase auf der Strecke und funkte danach ein süffisantes „brillant“ an die Box. Nach Rang vier im Sprint davor war die Einstellung für die Zeitenjagd komplett daneben gegangen. „Ich habe null Grip“, beteuert der Niederländer und spricht von fehlendem Vertrauen in sein Auto.