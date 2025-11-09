Vorteilswelt
Nach Horror-Quali

Verstappen gibt auf: „Die WM kann ich vergessen!“

Formel 1
09.11.2025 06:13
Frust bei Max Verstappen nach dem Debakel im Qualifying von Brasilien
Frust bei Max Verstappen nach dem Debakel im Qualifying von Brasilien(Bild: AP/Ettore Chiereguini)

Debakel in Brasilien! Weltmeister Max Verstappen erlebte am Samstag als 16. ein Horror-Qualifying. Ein herber Rückschlag – jetzt schreibt der Red-Bull-Star die Formel-1-Weltmeisterschaft sogar ab: „Die kann ich vergessen!“



Der Red-Bull-Star blieb bereits in der ersten Quali-Phase auf der Strecke und funkte danach ein süffisantes „brillant“ an die Box. Nach Rang vier im Sprint davor war die Einstellung für die Zeitenjagd komplett daneben gegangen. „Ich habe null Grip“, beteuert der Niederländer und spricht von fehlendem Vertrauen in sein Auto.

„Es stimmt definitiv etwas nicht“
Zugleich gibt er die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung auf. „Ich kann das vergessen“, meint der 28-Jährige. „Es stimmt definitiv etwas nicht, und wir scheinen im Moment nicht zu wissen, wie wir das Problem beheben können.“

Hier der WM-Stand:

Vorentscheidung in der WM?
In der Gesamtwertung liegt Verstappen 39 Punkte hinter Spitzenreiter Lando Norris. Angesichts der schwierigen Ausgangslage in Sao Paulo könnte die Titelverteidigung für den vierfachen Weltmeister bereits außer Reichweite geraten sein. Für Norris hingegen ist im Hauptrennen am Sonntag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) alles angerichtet für eine Art Vorentscheidung in der WM.



