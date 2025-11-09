„Ich möchte Tieren eine starke Stimme geben!“

„Krone“: Sie werden seit vielen Jahren mit dem Thema Tierschutz verbunden. Wann wurde Ihnen klar: Das ist mein Thema?

Maggie Entenfellner: Tiere waren für mich immer eine Herzensangelegenheit. Schon als Kind habe ich auf dem Bauernhof meiner Großeltern mit den Tieren gespielt und kranke Kälber gepflegt. Später half ich einer Nachbarin beim Striegeln ihrer Pferde und beim Ausmisten. Ich konnte nie wegsehen, wenn jemand – Mensch oder Tier – Hilfe brauchte. Dass ich diese Leidenschaft durch die „Krone Tierecke“ zum Beruf machen durfte, war ein großes Glück.