Dringend gesucht: Neuer Firmenname

„Markle and Spencer“ oder doch eher „Sussex Real“?

„Markle and Spencer“ schlug ein Twitter-Poster vor (Spencer war der Mädchenname von Harrys Mutter Diana - Marks & Spencer ist ein Londoner Warenhaus). Ein anderer fand „Sussex Real“ klinge auch nicht schlecht. In einem Tweet heißt es etwas bitter: „Sussex regular (Gewöhnliche aus Sussex) würde ihnen guttun.“ Und in Anspielung auf eine Kunstaktion des verstorbenen Popsängers Prince fand ein Poster, Harry könnte sich doch den Titel „The Businessman Formerly Known As Prince“ zulegen.