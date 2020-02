Online-Reisebüro Expedia streicht 3000 Jobs

Der Online-Reisevermittler Expedia will weltweit 3000 Stellen abbauen. Dies habe das amerikanische Unternehmen in einer E-Mail an seine Mitarbeiter angekündigt, berichteten US-Medien am Montag. Die Firmenspitze begründete den Schritt demnach mit einem „enttäuschenden“ Geschäftsjahr 2019 und einem „ungesunden und undisziplinierten“ Wachstumspfad in der Vergangenheit.