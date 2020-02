Coronavirus: Auch Intel bleibt MWC fern

Der Veranstalter GSMA erwartete zu der Messe in diesem Jahr mehr als 100.000 Besucher und mehr als 2800 Aussteller. Zuletzt kündigten die Organisatoren zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen an. Außerdem soll allen Reisenden aus der chinesischen Krisenprovinz Hubei der Zugang zum MWC verwehrt werden. Personen, die sich in China aufgehalten haben, müssen den Nachweis erbringen, dass sie das Land vor mindestens 14 Tagen verlassen haben.