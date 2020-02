Windows 12 gesichtet - aber nicht von Microsoft!

Sogar „Nvidea-Treiber“ an Bord

Auf einer Website in Neunziger-Optik liefert der Entwickler webhouses.co.uk - er betreibt auch einen Online-Shop, verkauft Domains und schaltet Kleinanzeigen - weitere Infos zum angeblichen Super-Windows, hebt die „PC Welt“ hervor. Demnach biete man sogar „Nvidea-Treiber“ (sic!) dafür an, wodurch es sich auch sehr gut für Gamer eigne. „Windows 12 Lite“ dürfe außerdem im Gegensatz zum offiziellen Windows 10 auf beliebig vielen Rechnern installiert werden, nicht nur auf einem.