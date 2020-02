Neues Coronavirus soll offiziellen Namen bekommen

Inoffizielle Namen verbreiten sich schnell

„Die Benennung eines neuen Virus dauert oft, das Hauptaugenmerk lag bisher auf der Reaktion auf die öffentliche Gesundheit, was verständlich ist“, sagt Crystal Watson, leitende Wissenschaftlerin am Johns Hopkins Center for Health Security in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Es gebe Gründe, warum die Benennung Priorität haben sollte, so die Forscherin. Denn inoffizielle Namen würden sich - etwa in den sozialen Medien - schnell verbreiten und seien dann nur schwer aus der Welt zu schaffen.