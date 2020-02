Land voller Vielfalt und Überraschungen

Es gibt ein Land, das bei uns noch weitgehend unbekannt ist. Mit vielen Sommerblumen und Wiesen, mit Birken und bewaldeten Bergen. Es hat nur halb so viele Einwohner wie Wien, ist aber viermal so groß wie Österreich. Flüsse durchziehen das Land, der bedeutendste bildet ein riesiges Delta. Das Land ist buddhistisch geprägt. Es hat bedeutende Klöster, in denen sich Gebetsmühlen drehen und Lamas monotone Mantras murmeln. Ab und zu unterbrochen vom Klang eines Horns oder dem Schlagen der Trommel. In der Landeshauptstadt gibt es ein angesehenes Opernhaus, eine bedeutende Kathedrale und eine quirlige Fußgängerzone. Das Denkmal am Hauptplatz ist Weltspitze.