US-Senat schmetterte Amtsenthebung Trumps ab

Der Senat in Washington D.C. hat in der Nacht auf Donnerstag US-Präsident Donald Trump in seinem Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre freigesprochen. Den Demokraten gelang es nicht, in dem von den Republikanern kontrollierten Senat, die notwendige Zweidrittelmehrheit an Stimmen für das Impeachment zu bekommen. Im ersten Anklagepunkt wegen eines möglichen Amtsmissbrauchs sprachen lediglich 48 der 100 Senatoren Trump schuldig: alle demokratischen Senatoren sowie der Republikaner Mitt Romney.