Impeachment: Anhörung von Zeugen wahrscheinlich

Der republikanische Mehrheitsführer in der Kongresskammer, Mitch McConnell, soll die fehlende Mehrheit in einer Fraktionssitzung hinter verschlossenen Türen eingeräumt haben. Die oppositionellen Demokraten drängen seit Wochen auf die Anhörung mehrerer Zeugen in dem sogenannten Impeachment-Verfahren. Besonders interessiert sind sie an einer Vernehmung des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, der Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten könnte. Die Republikaner verfügen im Senat über eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Um die Zeugenanhörungen durchzusetzen, müssten also nur vier Republikaner mit den Demokraten stimmen.