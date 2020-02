Schröcksnadel: Feller-Rap? „Gar nicht schlecht!“

ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel kann mit Manuel Feller mitfühlen. Der Alpin-Techniker hatte sich in der Vorwoche in einer Instagram-Story (oben im Video) an Kritiker gewandt, die er in einem Rap als „Möchtegern-Trainer“ bezeichnete. „Irgendwann musst du den Frust los werden“, meinte der Skiverbands-Präsident am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien. Künstlerisch sei Fellers Darbietung „gar nicht schlecht“ gewesen.