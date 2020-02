VW und Skoda starten SUV-Offensive in Indien

Mit den neuen SUV, denen schon bald noch zwei handliche Limousinen folgen sollen, zielen Skoda und VW auf die breite Mittelschicht im Land, lassen aber das größte Marktsegment außen vor: Denn die mit Abstand meisten Autos werden in der Spanne zwischen 6.500 und 12.500 Euro verkauft. Das weiß auch Boparai und will das mittelfristig ändern: „Wer in Indien auf Stückzahlen kommen will, der darf dieses Segment nicht außer Acht lassen.“ Weiter absteigen in den Keller des Marktes mag Boparai aber nicht: „Auf den Preiskampf mit Billiganbietern können und wollen wir uns nicht einlassen“, sagt er mit Blick auf Kleinstwagen wie Hyundai i10, Suzuki Alto oder Renault Kwid. Aus gutem Grund. Denn so gut sie auch mit Geld umgehen können bei Skoda und so sparsam sie entwickeln - Autos für 3000 oder 4000 Euro bekommen selbst die Tschechen nicht hin.