Erdogan stellt Assads Armee Abzugs-Ultimatum

„Derzeit befinden sich zwei unserer zwölf Beobachtungsposten hinter der Linie des Regimes“, sagte Erdogan bei einer Kabinettssitzung in Ankara. In den vergangenen Tagen hatte sich die Situation zwischen den syrischen Truppen und der türkischen Armee in Idlib zugespitzt. Assads Armee beschoss am Montag türkische Stellungen. Dabei wurden acht türkische Soldaten und Zivilisten getötet. Die Türkei reagierte mit Vergeltungsangriffen. Diese forderten das Leben von mindestens 13 syrischen Armeeangehörigen. Es handelte sich um die heftigsten Gefechte, seit die Türkei im Jahr 2016 Truppen in das Nachbarland entsandte.