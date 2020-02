Erdogans Vergeltung für den Tod mehrerer Soldaten

„Wir sind entschlossen, unseren Einsatz fortzuführen für die Sicherheit unseres Landes, unseres Volkes und der Brüder in Idlib“, sagte Präsident Erdogan in Istanbul vor der Abreise zu einem Besuch in der Ukraine. „Diejenigen, die an unserer Entschlossenheit zweifeln, werden bald begreifen, dass sie einen Fehler machen.“ Russland sei in der Region nicht das Gegenüber der Türkei, sondern direkt die syrische Regierung. Es sei nicht möglich, einen solchen Angriff unbeantwortet zu lassen, so Erdogan weiter. An Russland gerichtet mahnte er: „Ihr solltet uns nicht im Wege stehen.“