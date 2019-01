Billigt Erdogan Dschihadisten-Offensive in Syrien?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vor Kurzem in einem Gastbeitrag in der „New York Times“ versichert, dass sein Land den Kampf gegen den IS und andere dschihadistische Gruppierungen nach dem Truppenabzug der USA aus Syrien fortsetzen und zu Ende bringen werde. Doch diese Worte erscheinen durch die jüngsten Ereignisse in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib nicht wirklich glaubwürdig. Denn dort erobert die Terrormiliz Hai‘ at Tahrir asch-Scham (HTS) seit Jahresbeginn ein Dorf nach dem anderen. Obwohl sich in der Region von der Türkei unterstützte Milizen und Medienberichten zufolge auch zwölf sogenannte Beobachtungsposten der türkischen Armee befinden, treffen die islamistischen Rebellen auf nahezu keine Gegenwehr.