Stephen King hat die Schnauze voll von Facebook

„Ich verlasse Facebook. Ich fühle mich weder wohl in der Flut falscher Informationen, die in der politischen Werbung erlaubt sind, noch vertraue ich auf die Fähigkeit, die Privatsphäre der Benutzer zu schützen“, verkündete der US-Autor („Es“, „Friedhof der Kuscheltiere“) am vergangenen Freitag via Twitter. Sein offizielles Facebook-Profil wurde bereits gelöscht.