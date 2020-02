So erlebten Gläubige vor dem Dom die Bischofsweihe

Tausende Gläubige bei der Bischofsweihe von Josef Marketz

Die Aufbruchstimmung war überall zu spüren: „Die Kirche braucht den Aufbruch dringend“, so Klaudia Bevc, die schon vor 19 Jahren bei der Amtseinführung des ehemaligen Bischofs in Gurk live dabei war. „Ich find’s auch in Ordnung, dass wir jemand an der Spitze haben, der zweisprachig ist. Das ist ein neues Signal“, sagt Wilhelm Temper.