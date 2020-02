Bischofsweihe: Zeit für umfassendes „Vergeltsgott“

Auf Josef Marketz ruht nun viel Hoffnung. Der Vorarlberger Bischof Benno Elbs war es dann, der in seiner Predigt es recht direkt ansprach. „Wenn wir auf die kirchliche Situation in Österreich schauen - auf unseren Umgang mit Konflikten, materiellen Gütern oder Autorität - sind wir da wirklich ein Anders-Ort? Ein Ort, bei dem es im positiven Sinn anders zugeht als in anderen Bereichen? Hand aufs Herz - müssen wir uns nicht manchmal auch schämen?“