Fünfter Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt

Italien bestätigte zwei Coronavirus-Fälle

Nach Deutschland gibt es mit Italien in einem weiteren Nachbarland Österreichs Coronavirus-Fälle: Italiens Regierungschef Giuseppe Conte bestätigte am Donnerstag die ersten zwei Infektionen mit dem Coronavirus-Fälle. „Es handelt sich um zwei chinesische Touristen“, sagte Conte laut italienischen Medien bei einer Pressekonferenz in Rom. Sie würden in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Die Infizierten seien in „guten Gesundheitszustand“, hieß es. Das Hotelzimmer in Rom, in dem die Touristen übernachtet hätten, sei versiegelt worden. Weitere chinesische Touristen, die mit dem selben Reiseveranstalter nach Italien gekommen seien, würden überprüft. Der Luftverkehr zwischen China und Italien solle gestoppt werden, erklärte Conte.