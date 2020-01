Entwarnung: Kein Coronavirus-Fall auf Schiff

Entwarnung ist an Bord des Kreuzfahrtschiffes Costa Smeralda gegeben worden, das am Donnerstag wegen eines Verdachts auf Coronavirus im Hafen der Stadt Civitavecchia bei Rom festgehalten wurde. Wie aus Tests hervorging, die in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten römischen Spital Spallanzani durchgeführt wurden, gab es keinen Hinweis auf den Erreger der Lungenkrankheit aus China. Die über 6000 Passagiere an Bord durften nach stundenlanger Warteeit schließlich an Land.