Frauen haben mehr vom Sex als Männer

Sex kurbelt den Stoffwechsel an, bringt den Kreislauf auf Trab und bringt die Hormone in Schwung. Es werden Endorphine, das „Glückshormon“ Dopamin und das „Kuschelhormon“ Oxytocin ausgeschüttet. Alles positive Effekte für die Gesundheit. Doch eine statistische Studie legt jetzt nahe, dass regelmäßiger, lustbetonter Sex dem Körper älterer Frauen zwar sehr guttut, betagte Männer aber ein deutlich höheres Risiko für Herzinfarkte und Bluthochdruck aufweisen. Das wollten nun US-Wissenschafter der Michigan State University nachprüfen. 2204 Personen (Männer, Frauen) nahmen an der Studie teil. Die 57- bis 85-Jährigen wurden am Beginn und nach fünf Jahren medizinisch untersucht. Zusätzlich mussten sie Fragebögen ausfüllen, wie oft und intensiv sie Geschlechtsverkehr hatten.