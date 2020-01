Bei Ausbruch des Vesuv schmolz Gehirn zu Glas

Temperaturen von bis zu 520 Grad

Hitze, Gase und Asche haben in Herculaneum auch verkohltes Holz zurückgelassen, wie es in der Publikation heißt. Analysen davon deuteten auf Temperaturen von bis zu 520 Grad Celsius hin. Kurz danach sei die Temperatur wieder rasant gesunken, scheiben die Forscher im Fachjournal „New England Journal of Medicine“.