Falkner bindet verletzten Falken im Garten an

Laut 2. Tierhaltungsverordnung dürfen Falken nur in Volieren und mindestens paarweise gehalten werden. Der Halter des Vogels ist selbst Falkner. Seinen Angaben zufolge war das Tier gegen eine Scheibe geflogen. Er habe es daher nach Hause gebracht, um es zu „pflegen“. Der Amtstierarzt gab dem Falkner zunächst lediglich die Anweisung, den Falken wieder in seine Falknerei in der Lobau zu bringen.