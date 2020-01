Herr über die Straßen! Neuer Lehrberuf in Tirol

„Tätigkeiten sind vielfältig und spannend“

„Der Aufgabenbereich meines Berufs ist sehr breit“, erklärt Lukas Egger – und er muss es wissen. Der 22-Jährige ist der erste Straßenerhaltungsfachmann in Tirol. „Während der Lehrberuf im Osten etabliert ist, ist er im Westen Österreichs neu“, erklärt sein Chef Ingomar Falkner. „Ich mag meinen Beruf“, schildert der 22-Jährige, „man ist draußen an der frischen Luft, macht jeden Tag was anderes und weiß am Ende des Tages, was man geschafft hat.“