Tödlicher Zimmerbrand in Wien: Ursache geklärt

Das Feuer war, wie berichtet, gegen 13 Uhr in der Wohnung der Pensionistin am Brigittaplatz ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, war der Brand bereits erloschen. Der Grund: Ein Nachbar der Frau, der ebenfalls Zugang zur Wohnung der offenbar gehbeeinträchtigten Frau hatte, bemerkte den Brand und löschte die Flammen. Für die 72-Jährige kam zu diesem Zeitpunkt aber bereits jede Hilfe zu spät.