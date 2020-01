Sprayer haben ein Jahr lang ein richtiges Museum

Bis Dezember 2020

Vom eigentlichen Mural Harbor ist das Gebäude, in dem das MAZ untergebracht ist, nur wenige Minuten entfernt. Das temporäre Museum schließt am 12. 12. 2020. Es wird im Rahmen des Projekts „Neuland“ der Linz AG abgerissen, ein Hotel wird errichtet - wir berichteten bereits.

Übrigens: Nach der Winterpause beginnen am 4. April wieder Open-Air-Führungen durch das gesamte Mural Harbor-Areal.