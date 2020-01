Koalition: Jetzt Ehrlichkeit statt Flitterwochen

Es bricht nicht gleich eine gewaltige Krise aus

Das hätte es unter Türkis-Blau nicht gegeben. Da wäre es undenkbar gewesen, dass sich die Koalitionspartner widersprechen. Nun ist dies möglich, ohne dass gleich eine gewaltige Krise ausbricht. Die Grünen sind so weit pragmatisch und in der Realität angekommen, dass sie wissen, sie werden die ÖVP in diesen für die Türkisen so wichtigen Themen nicht umstimmen. Die Volkspartei wiederum pocht nicht auf absoluten Gleichklang und lässt den Grünen ihre Meinung.