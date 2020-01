Richter sehen Sicherungshaft ebenfalls kritisch

Auch die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, sieht die im türkis-grünen Regierungsprogramm enthaltene Sicherungshaft für „Gefährder“ äußerst kritisch. Ohne Verfassungsänderung wäre eine solche nicht möglich - und selbst mit einer solchen wäre der Spielraum wohl „relativ klein“. Sehr schwierig wäre es, im Gesetz zu klären, was „Gefährlichkeit“ ist, sagte sie am Donnerstag in der „ZiB 2“.