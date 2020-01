Schallenberg: Kein Beitritt zum Migrationspakt

Intensive erste Tage als Außenminister

Die ersten Tage als Außenminister der türkis-grünen Koalition hatten es für Schallenberg in sich: Ein groß angelegter Cyber-Angriff auf das Außenamt und eine eskalierende Krise am Persischen Golf trieben den Karrierediplomaten um. Seine erste Brüssel-Reise absolvierte er bereits vier Tage nach der Angelobung, als er am Freitag am Sondertreffen der EU-Außenminister zur USA-Iran-Krise teilnahm. Die Rolle der EU zwischen Washington und Teheran sieht Schallenberg klar in jener des diplomatischen Vermittlers. Es gelte nun, Gesprächskanäle wieder zu öffnen. Wien sei als Ort des Dialogs „sehr naheliegend“.