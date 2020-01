Bleiben Sie Ihren Prinzipien treu, Herr Kogler?

Dieser etwas ungelenke Auftritt am Neujahrsabend, als Türkis und Grün die Koalition verkündeten, was ist da in Ihnen vorgegangen?

Ja, was weiß ich ... Ich weiß nur, dass es sehr spät geworden ist. Man spricht immer von den Tagen im Winterpalais. Aber das Anstrengende waren die Nächte. Ich bin nach den Verhandlungen meistens zu Fuß nach Hause gegangen, um meinen Kopf durchzulüften. Es ist oft sehr spät geworden. An dem Abend war ich echt müde. Dann kam dazu: Unsere Statements sollten genau gleich lang sein, höchstens drei Minuten, und das ist nicht so einfach. Ich habe dann gezählterweise nur wenige Wörter mehr gebraucht. Das war ja bei der großen Präsentation am Tag danach ein bisschen anders, wie mehr oder weniger ironisch kommentiert wurde.