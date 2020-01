Außenministerium kämpft mit Angriff von Hackern

Wirbel um Hackerangriff auf ÖVP-Server im September

Erst im September hatte es Aufregung um einen Hackerangriff auf die Server in der ÖVP-Bundeszentrale gegeben. Laut der Partei sollen sich der oder die Hacker am 27. Juli Zugang zu den Systemen verschafft und bis Ende August 1,3 Terabyte Daten „exfiltriert“ haben. Eine Spur führte in diesem Fall nach Frankreich: Daten wurden auf einen französischen Server transferiert. Bereits vor der Nationalratswahl 2017 war die ÖVP-Homepage nach einem Hackerangriff kurzzeitig nicht erreichbar gewesen.