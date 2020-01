Doskozil auf Crashkurs mit Bundes-SPÖ: „Zu passiv“

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der am 26. Jänner eine Landtagswahl zu schlagen hat, hat in Interviews Kritik an der Bundespartei geübt. Die Rolle der Bundes-SPÖ sei „stark zu hinterfragen“, sagte er am Freitag. „Weshalb ist man thematisch so passiv? Die Österreicher müssen ja das Gefühl haben, dass sich die SPÖ nur mit einem beschäftigt - mit sich selbst.“