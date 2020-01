Zu viele Menschen sterben den Herztod!

Nach dem Infarkt folgt die Schwäche

„39 Prozent der Österreicher versterben an Herz-Kreislauf-Leiden, was im internationalen Vergleich eine sehr hohe Zahl ist“, gibt auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek vom Ordensklinikum Linz (OÖ) und Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) zu bedenken. Unser Land stellt hier eine unrühmliche Ausnahme dar, denn: In Gegenden mit hohem Einkommen, zu denen eigentlich auch Österreich zählt, liegen diese mit durchschnittlich 22 Prozent der Todesfälle auf Platz zwei nach Krebserkrankungen (55 Prozent). Durch rechtzeitige Eingriffe an verengten Herzkranzgefäßen und rasche Akutversorgung bei Infarkten hat sich, parallel zur steigenden Lebenserwartung, die Zahl der Todesfälle bei Menschen mit „sonstigen ischämischen Erkrankungen“ - dazu zählt die Herzinsuffizienz oder das Vorhofflimmern - vervielfacht. Sie stiegen in dieser Krankheitsgruppe von 3747 im Jahr 1980 auf 9250 im Vorjahr. „In Österreich besteht also massiver Nachholbedarf, was Prävention und Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft. Eine bessere Koordination und Abstimmung der vielfältigen Maßnahmen wäre sinnvoll.“