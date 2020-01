132 Anzeigen aus der Justizanstalt Asten

Die Untergebrachten im Forensischen Zentrum in Asten sind nicht nur ein Fall für Psychologen und Psychiater sondern immer wieder auch für den Staatsanwalt. Und die Gerichte. Am kommenden Donnerstag wird neuerlich ein Zwischenfall in Asten in Steyr verhandelt. Insgesamt kam es, laut schriftlicher Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von NR Philipp Schrangl (FPÖ) durch Noch-Justizminister Clemens Jabloner, von 1. Jänner 2019 bis 2. Dezember 2019 zu 132 Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Steyr. Eine Zahl, die laut Insidern zu gering ist. „Inoffiziell sind es wesentlich mehr.“