Türkis-Grün: Friede, Freude, Eierkuchen?

Wollen ÖVP-Wähler Koalition mit Grünen überhaupt?

Wollen die Wähler des Wahlsiegers ÖVP das? Sind die eigenen Reihen der Koalition zufrieden? Ganz so einfach ist die Sache nicht: Noch am Wahltag wollten laut Daten der ORF-Wahltagsbefragung nur ein Fünftel der ÖVP-Wähler die Grünen in der Regierung. Wie sieht es umgekehrt bei den Grünen aus? Es wünschte sich nur ein Drittel der Grünwähler die ÖVP als Regierungsteil. Hier ist unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung beim grünen Bundeskongress über die Koalition in den eigenen Reihen jeweils noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.