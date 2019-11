Umfragen: Türkis-Grün kommt und ist gern gesehen

Kogler mit größerem Interesse an Regierungszusammenarbeit

Dass sowohl ÖVP-Chef Kurz als auch Grünen-Chef Kogler in etwa das gleiche Interesse an einer Regierungszusammenarbeit hätten, gaben 38 Prozent in der Umfrage für „profil“ an. 36 Prozent sind der Meinung, Kogler habe im Vergleich der Parteichefs ein größeres Interesse, nur 16 Prozent der Bevölkerung glauben, das Interesse von Kurz an einem derartigen Bündnis sei größer.