Grüne Basis segnet Koalitionspakt mit Kurz-ÖVP ab

Anschober: „Sozialministerium, oh Gott“

Mit „Sozialministerium, oh Gott“, begann der bisherige Landesrat Rudolf Anschober seine Bewerbungsrede vor den Anwesenden. „Das ist ein riesiges Ressort“, sagte er mit Blick auf die Agenden Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Er möchte auf Dialogbereitschaft setzen und ein „Ministerium für den Zusammenhalt in Österreich“ kreieren, kündigte Anschober an.