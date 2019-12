Spesenvorwürfe: Strache wurde schon 2015 belastet

Geld in Sporttaschen, Handy-Spielsucht, Mandatskauf

So soll Strache etwa „sein gesamtes Privatleben durch Parteigelder der FPÖ finanzieren“ und Rechnungen fälschen lassen, um noch mehr Spesen abzurechnen. Die Rede ist auch von einem Mandatskauf durch ukrainische Geschäftsleute mit Geld in Sporttaschen, Scheinanstellungen und Skurrilitäten wie einer Sucht nach dem Handyspiel „Clash of Clans“ - bei dem Strache monatlich bis zu 3000 Euro verzockt haben soll (siehe unten). All das ist in einem der „Krone“ vorliegenden Vermerk des Bundeskriminalamts festgehalten.