Opulente Bilder aus der „Star Citizen“-Kampagne

Der Entwickler Cloud Imperium Games unter Führung des Weltraumspiel-Urgesteins Chris Roberts („Wing Commander“) hat einen neuen Trailer zur Einzelspielerkomponente des Sci-Fi-Mammutprojekts „Star Citizen“ veröffentlicht. Im Clip zu „Squadron 42“ gibt es neue Impressionen der Spielwelt und den Kämpfen zu sehen, die der Spieler darin bestreiten muss. Momentan befindet man sich noch in der Alpha-Phase der Entwicklung, in der zweiten Jahreshälfte 2020 will man in die Beta starten.