Mlinar zur neuen Ministerin in Slowenien bestellt

Die ehemalige NEOS-EU-Abgeordnete Angelika Mlinar ist zur Kohäsionsministerin (Zusammenhalt und Entwicklung der einzelnen Regionen) in Slowenien bestellt worden. Die 49-jährige Kärntner Slowenin wurde am Donnerstagabend vom Parlament in Laibach zum Mitglied der Regierung gewählt. „Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute als erste Angehörige der slowenischen Volksgruppe in Kärnten Ministerin der slowenischen Regierung geworden bin“, sagte Mlinar.