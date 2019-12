Mlinar offiziell Ministerkandidatin in Slowenien

In Slowenien ist am Montag die ehemalige NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar offiziell als Kandidatin für den Posten als Kohäsionsministerin nominiert worden. Die Kärntner Slowenin geht für die mitregierende Partei SAB ins Rennen, obwohl sie die slowenische Staatsbürgerschaft noch nicht erworben hat. Sollte das nicht rasch genug geschehen, könnte dies zu einer Hürde für ihre Bestellung zur Ministerin in der Regierung unseres Nachbarlandes werden.