Michigan und Illinois: Immer nah am Wasser

Wasser, so weit das Auge reicht. Man könnte meinen, wir befinden uns an der Küste eines Ozeans. Doch der Schein trügt. Rasch haben wir sämtliche Einreiseformalitäten erledigt und anschließend im Mietwagen Chicago hinter uns gelassen. Jetzt stehen wir am Ufer des Lake Michigan, des einzigen der fünf großen Seen Nordamerikas, der zur Gänze in den USA liegt. 58.000 km2 Wasser. Über einen Kanal ist der See mit Lake Macatwa verbunden, an dem sich Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten niederländischen Auswanderer ansiedelten. Heute bevölkern rund zwei Millionen Besucher jährlich die Strände des Holland State Parks, der etwa sechs km von der gleichnamigen Stadt entfernt liegt.