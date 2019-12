Schwer verletzter Hund sucht liebevolles Herrchen

Dem Tod näher als dem Leben - so fand ein Mitarbeiter eines großen Mobilfunkanbieters einen Hund reglos in Grieselstein auf dem Boden liegend. Der Mann zögerte keine Sekunde und brachte den Vierbeiner zu Veterinärmediziner Klaus Fischl. Der war entsetzt: „Tausende Fliegenmaden hatten den Körper des Hundes angefressen. Das hatte in weiterer Folge zu einer Blutvergiftung geführt.“ Nur eine Notoperation rettete „Tommy“ - so wurde der Hund getauft - in letzter Sekunde das Leben. „Drei Tage lang war nicht sicher, ob er überhaupt durchkommen würde“, so Fischl noch immer geschockt. Nachdem der vierbeinige Kämpfer das Gröbste überstanden hatte, fand er beim Verein „Streunerparadies“ in St. Gotthard (Ungarn) ein vorübergehendes Zuhause.