„Souverän!“ LASK krönt goldenen Europacup-Herbst

Am Unglaublichsten aber, dass die mit Trondheim als krasser Außenseiter in die Gruppe D gestarteten Linzer am Donnerstag im sechsten und letzten Spiel die Zähler 11, 12 und 13 holten, damit in der Europa League einen Punkteschnitt von 2,16 aufweisen. „Wir werden erst in drei Jahren begreifen, was wir geleistet haben“, sagt Trainer Valerien Ismael, der den Gruppensieg „mehr als verdient“ nennt und sagt: „Das war souverän!“ „Es war beeindruckend, wie wir aufgetreten sind“, meint Kapitän Gernot Trauner.