Handke: „Der ewige Friede ist möglich“

In seiner Stockholmer Rede stellte Handke am Samstag den Satz „Der ewige Friede ist möglich“ in den Mittelpunkt. Der Text aus „Über die Dörfer“ erzählt von drei Geschwistern und ihren Konflikten und über Erzählungen seiner Mutter, die den Anstoß zu Handkes fast lebenslangem Schreiben gegeben hatte. Handke: „Mir ist, als sei ich jeweils ihr einziges Publikum gewesen.“